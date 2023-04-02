Младшему сыну звездной пары Сашуне всего 2 года и 4 месяца. В этот раз на своей странице в Instagram Кристина Решетник поделилась своей радостью от нового достижения мальчика.
"Ура! Впервые сказал 5 слов подряд ❤️👏 Каждое слово каждого ребенка - это особое достижение для родителей 😅 Думаю, вы меня понимаете))", - написала жена ведущего под видео.
Поклонники семьи в комментариях засыпали маленького Александра Решетника комплиментами и поражены его бархатным голосом и хорошей дикцией.
"Молодец, как выразительно сказал❤️🔥, красавчик❤️";
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"Сашуня, пожар! Какой красавчик! Настоящий мужчина! Я даже сразу не поняла, что это он!!!";
"Какой волшебный голосок!!!! 😍 Бархатный😍";
"Весь в папу 😉 такая хорошая дикция 👏".
При том, что Кристина Решетник является мамочкой троих детей, ей удалось сохранить идеальную фигуру. Но несколько дней назад она призналась, что за последний месяц набрала лишнего из-за любви к свежеиспеченной выпечке и теперь весит 57 килограммов при росте 169 см. Поэтому жена ведущего усиленно тренируется в спортзале, отказалась от булок и мотивирует к этому своих подписниц.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Григорий Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.
Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.
Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.