Артистка решила рассказать о довольно спорной истории и вызвала много обсуждений. По словам Ефросининой, одним из неловких моментов для нее стал тот, на котором в неловкость попали все (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте до конца страницы).

В Харькове на конференции она предложила поделиться зрителям, что неловкого с ними случалось в последнее время. И ответ одной из женщин поразил всех - она заявила, что поняла: она сидит здесь на кнференции рядом с любовницей своего мужа.

Украинки обсудили эту историю, но вспомнили о личных неловкостях Ефросининой и Поляковой, которые ранее обсуждали коллег:

«Две популярные женщины до войны и во время. Кто-нибудь понимает, что две успешные и богатые женщины сейчас пытаются говорить с народом на обычные темы жизни, когда до трагедии нашей страны они были супер недоступны для обычных женщин и жили самой роскошной жизнью. я одна вижу эти двойные стандарты.

Почему эти две мощные женщины не были раньше такими откровенными с нами, с народом?» - поинтересовалась одна из женщин.

«Но самое важное, обо*рать например ту же Лободу, которая выбрала путь помогать стране и людям, но ее обосрать - как Полякова - это прямой уступок честности и справедливости! Полякова так же когда-то пыталась залезть в российское шоу биз, но ей меньше повезло в свое время. И сейчас она пашет, и все отрицает!; А критика Златы Огневич? Девочки сами не раз позорились» - добавили в сети о недавних скандалах.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.