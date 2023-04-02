Популярная украинская певица и бывшая жена шоумена Дзидзьо SLAVIA (Ярослава Притула), которая во время войны осталась в Украине и активно выступает на благотворительных концертах, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами со съемок ее нового клипа на песню "Сила Роду".

На новых фотографиях можно увидеть, в клипе Ярослава примерила несколько красивых образов национальной тематике и стилистике. На снимках она позирует с героями своего клипа – людьми разных поколей, которые также появилась в клипе в национальных костюмах.

В подписи к публикации SLAVIA рассказала о своей новой видеоработе: "Без корней Нация не нарастит листики. "Сила Рода" о силе украинцев, связи поколений. Это благодарность предкам. Вдохновением для написания песни стала борьба со злом непокоренного украинского народа, стремящегося к большой и свободной жизни. Она несет в себе веру и любовь к украинскому. Видео содержит родные нашим сердцам детали культурного наследия. В вышитых орнаментах зашитый код, оберег. Благодарность всей команде за вдохновенное творение".

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