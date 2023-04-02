В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась кадрами из очередной поездки в поезде и поделилась впечатлениями. Уставшая, с минимумом макияжа и без укладки на фото Наталья Могилевская наслаждается живописными видами за окном.

"Я уже привыкла путешествовать поездом. Для меня это гораздо приятнее, чем на машине. Ведь самолетов уже год как нет. Насколько красивыми и уютными выглядят наши поселки... Какие пышные и удивительные леса. А какие невероятно красивые типичные полтавские пейзажи! Поле и два тополя… Такая разная и такая неповторимая наша страна! Еще как Крым вернем, то будет вообще счастье!", — пишет Могилевская.

В комментариях на публикацию певицы сразу отреагировал режиссер клипмейкер Алан Бадоев: " ❤️ Красота", "Какие глаза😘".

Украинцы также поддержали Наталью Могилевскую и засыпали артистку комплиментами:

"Да, с самолета такой красоты не увидеть";

"Наталья, спасибо, что вы с нами, ДОМА! Вы настоящая! Я была на Вашем концерте, эмоции переполняли";

"Да, Украина наша удивительная. 😍🔥❤️ Я также мечтаю снова поехать в Крым. Природа невероятная, как и везде";

"Вернуть Крым – мечта каждого 😍 И обязательно вернем, иначе быть не может".

Напомним, Наталья Могилевская нарвалась на критику, похваставшись своим домашним видом.

Также Politeka писала, что Могилевская похвасталась необычным украшением, фото.

Как Politeka сообщала, Кондратюк вспомнил, как бесило поведение Натальи Могилевской во время совместной работы.