Известная певица Светлана Лобода выложила фрагмент своего интервью, где говорит о языке и вызвала бурную дискуссию.

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фрагмент своего интервью Рамине Эсхакзай, где отвечает на вопрос о российских песнях в новом украинском альбоме.

В этом ролике Светлана объяснила, что ее новый альбом делится на две части – одна на русском, вторая на украинском. По словам артистки, у нее множество поклонников из стран, где говорят на русском языке, и она решила не обделять их сниманием.

В подписи к публикации Лобода рассказала о гастрольных турах, которые планирует с новым альбомом: "Альбом "Made In U" вживую и совсем скоро! География моих концертов в этом году будет достигать не только Европы, но и Западной Азии, стран Балтики и США. Я благодарна каждому, кто любит и слушает мою музыку во всех уголках мира. Я с нетерпением буду ждать вас на наших концертах".

Пользователи бурно отреагировали, и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"По-моему, мы должны учитывать тот факт, что не все украинцы владеют украинским. Можно долго обсуждать причины, но этим вопрос не решится".

"Пожалуйста, говорите на русском! Вы же все понимаете! Нам вас на украинском все время приходится переводить! Очень вас любим!".

"У Океана Эльзы еще большая аудитория, чем у Лободы. Но это не побуждает Вакарчука петь на русском. Не так ли?".

"Давайте не будем грызть людей, на каком языке кто говорит. Действительно, это до добра не доведет, и выглядит очень не ок".

"Господи! Почему это постоянно нужно объяснять? Зачем творческим людям задавать этот тупой вопрос?".

"Очень правильные слова! На любом языке прекрасно!".

Напомним, "Мамы точно поймут": беременная Тарабарова рассказала, как "родила" свой новый альбом.

Как сообщала Politeka, "Очень близка каждой из нас": Лобода рассказала об особенной песне на русском языке.

Также Politeka писала, что "Это то, что спасает меня": жена Бабкина поделилась необычным секретом, фото.