Накануне сеть облетела видео, как в Чат Рулетке украинская девушка встретила чеченца, сидевшего с мальчиком из Украины. Ребенок, увидев украинскую символику, воскликнул: "Слава Украине!". Собеседница пыталась выяснить, как зовут мальчика, из какого он города, но мужчина не разрешил ребенку дать ответ. Похоже, оккупанты незаконно вывезли маленького украинца в рф.

На своей странице в Instagram Анатолий Анатолич также отреагировал на эту возмутительную ситуацию.

"Если у вас есть информация об этом мальчике, то пишите. Его, как и тысячи других детей похитили из нашей страны. Его история в этом видео. Распространяйте, чтобы каждый украинец знал, что у нас пытаются забрать не просто землю, а наше будущее". И мы должны бороться за каждого нашего мальчика, за каждую девочку, за каждого украинца и украинку. Переводите на английский и показывайте тем людям, с которыми вы общаетесь сейчас, если вы не в Украине!», - написал ведущий под видео .

Украинцы в комментариях тоже не сдерживают эмоций:

"Невыносимо просто это осознавать, на видео похищенный Украинский Человек, Ребенок😢 Он нуждается в помощи, он хочет домой. Боль и злость просто навсегда к этим извергам((";

"хотят готовить янычар.....😢 средневековье какое-то..... какой ужас невыразимый переживают родные 💔".

"Господи, какой ужас. Пусть каждый ребенок будет возле мамы и папы 😭";

Напомним, Анатолий Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолий Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".