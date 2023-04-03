Влад Яма сразу после полномасштабного вторжения рф поехал в США вместе с женой Лилией и сыном Леоном. Артист пока не собирается возвращаться в Украину. Он резко отвечает украинцам на критику его бегства и удаляет все негативные комментарии.

В этот раз на своей странице в Instagram танцор похвастался кадрами с вечеринки с русским названием "ВСЕ СВОИ". Компанию Владу составила его супруга Лилия, а также режиссер Максим Захарчук и спорт-менеджер Ирина Теслюк.

"Веселая, но полезная вечеринка. Спасибо всем, кто приобщился! Музыка, общение и… деньги для Украины", - написал Влад Яма под фотографиями.

Напомним, ранее Влад Яма в интервью Славе Демину признался, что уехал из Украины еще до того, как мужчинам запретили пересекать границу. Причем после этого танцор по непонятной причине обиделся на ведущего. Он заблокировал в соцсетях и Славу, и даже его 12-летнего сына. Демин пытался выяснить причину такого поступка Ямы, записав ему голосовое сообщение, но оно так и осталось непрослушанным. Позже Владу Яме в комментариях к одному из постов задали вопрос, почему он заблокировал ведущего. Танцор нелепо ответил: "А кто это?"

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