Влад Яма сразу после полномасштабного вторжения рф поехал в США вместе с женой Лилией и сыном Леоном. Артист пока не собирается возвращаться в Украину. Он резко отвечает украинцам на критику его бегства и удаляет все негативные комментарии.
В этот раз на своей странице в Instagram танцор похвастался кадрами с вечеринки с русским названием "ВСЕ СВОИ". Компанию Владу составила его супруга Лилия, а также режиссер Максим Захарчук и спорт-менеджер Ирина Теслюк.
"Веселая, но полезная вечеринка. Спасибо всем, кто приобщился! Музыка, общение и… деньги для Украины", - написал Влад Яма под фотографиями.
Напомним, ранее Влад Яма в интервью Славе Демину признался, что уехал из Украины еще до того, как мужчинам запретили пересекать границу. Причем после этого танцор по непонятной причине обиделся на ведущего. Он заблокировал в соцсетях и Славу, и даже его 12-летнего сына. Демин пытался выяснить причину такого поступка Ямы, записав ему голосовое сообщение, но оно так и осталось непрослушанным. Позже Владу Яме в комментариях к одному из постов задали вопрос, почему он заблокировал ведущего. Танцор нелепо ответил: "А кто это?"
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Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" нарвалась на критику из-за новых фото из-за границы.
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