Камалия после продолжительной разлуки наконец-то воссоединилась с мужем-миллиардером и дочерьми.

Камалия, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла замуж за британо-пакистанского бизнесмена Мохаммада Захура в 2003 году. С тех пор благодаря состоянию мужа она считается самой богатой певицей Украины. 6 сентября 2013 года она родила двух дочек-близняшек Мирабеллу и Арабеллу Захур.

После полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но впоследствии сама вернулась в Украину. Теперь Мохаммад Захур с дочками живет в Лондоне, а певица — в Украине, поэтому в последнее время она редко видится с родными и очень скучает.

Но в этот раз на своей странице в Instagram Камалия поделилась радостной новостью — она наконец-то снова встретилась с семьей. Захур с дочками приехал в Киев, поэтому семья в полном составе пошла на представление в Национальный цирк.

"Я снова счастлива! Самые родные рядом❤️", - написала певица под фотографией, на которой они вчетвером улыбаются и позируют на фоне манежа.

Поклонники в комментариях также радуются за артистку и засыпали ее хорошими пожеланиями:

"Дай Бог Вашей семье и нашей Украине всего наилучшего!";

"приятно даже смотреть, все счастливы!❤️";

"Мирного неба и крепкого здоровья!".

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