Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила видео со своей тренировки, на котором показала комплекс упражнений.

В ролике Марина уже традиционно устроила тренировку у себя дома в просторной светлой комнате. Она появилась перед камерой в яром коралловом костюме, который подчеркивает ее стройное тело. На видео фитнес-тренер выполняет упражнения, которые помогаю убирать бока, делая талию более подтянутой и стройной.

В подписи к публикации Боржемская написала: "Комплекс упражнений для стройной талии. Убираем то, что мы с вами так не любим – бока. Выполняем 20-30 повторов. Больше упражнений получайте в моем марафоне похудания. Пишите в директе или в комментариях".

Поклонники не прошли мимо и принялись комментировать новое видео звезды:

"Красивый костюм. Если можете – поделитесь где покупали".

"Красивая очень в костюме этого цвета, а упражнения огонь".

"Мариночка, какая ты красивая женщина".

"Можно ли такие упражнения при межпозвонковой грыже?".

"Подскажите, пожалуйста, комплекс упражнений, чтобы убрать "ушки" на бедрах (как с внутренней стороны, так и внешней). Заранее благодарна!".

"Вы прекрасна, как всегда. Благодарим вас за ваши полезные посты".

"Марина, вы невероятны со своими спортивными упражнениями и физическим состоянием! Держитесь всегда и не сдавайтесь!".

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