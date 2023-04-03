Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила видео со своей тренировки, на котором показала комплекс упражнений.
В ролике Марина уже традиционно устроила тренировку у себя дома в просторной светлой комнате. Она появилась перед камерой в яром коралловом костюме, который подчеркивает ее стройное тело. На видео фитнес-тренер выполняет упражнения, которые помогаю убирать бока, делая талию более подтянутой и стройной.
В подписи к публикации Боржемская написала: "Комплекс упражнений для стройной талии. Убираем то, что мы с вами так не любим – бока. Выполняем 20-30 повторов. Больше упражнений получайте в моем марафоне похудания. Пишите в директе или в комментариях".
Поклонники не прошли мимо и принялись комментировать новое видео звезды:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Обломками автомобилей усеяна трасса, много "скорых": масштабное ДТП на трассе под Киевом, кадры
Украина может вернуть себе ядерный статус: «Сразу после…»
Стало известно о положительной причине, почему Украине не дали ATACMS: «Вместо этого нам дадут…»
«Рамштайн» передаст самолеты Украине строго по плану: «F-16 будут воевать через три недели, если…»
"Красивый костюм. Если можете – поделитесь где покупали".
"Красивая очень в костюме этого цвета, а упражнения огонь".
"Мариночка, какая ты красивая женщина".
"Можно ли такие упражнения при межпозвонковой грыже?".
"Подскажите, пожалуйста, комплекс упражнений, чтобы убрать "ушки" на бедрах (как с внутренней стороны, так и внешней). Заранее благодарна!".
"Вы прекрасна, как всегда. Благодарим вас за ваши полезные посты".
"Марина, вы невероятны со своими спортивными упражнениями и физическим состоянием! Держитесь всегда и не сдавайтесь!".
Напомним, "Мамы точно поймут": беременная Тарабарова рассказала, как "родила" свой новый альбом.
Как сообщала Politeka, "Очень близка каждой из нас": Лобода рассказала об особенной песне на русском языке.
Также Politeka писала, что "Это то, что спасает меня": жена Бабкина поделилась необычным секретом, фото.