Финалистка шоу "Голос країни" из команды певицы Оли Поляковой представила дебютный сингл и видеоклип.

Марта Липчей в Голосе страны-12 дошла до суперфинала, пишет Politeka.net.

На проекте девушку называли «закарпатским солнцем». После начала полномасштабной войны Марта готовила для беженцев, собирала деньги для горно-штурмовой бригады из своего города, а летом проехала по всей линии фронта.

В суперфинале "Голоса страны" Марта Липчей исполнила песню группы Vivienne Mort "Пташечка". Напомним, что победу в 12-м сезоне «Голоса страны» одержала Мария Квитка.

В марте этого года Марта Липчей подписала контракт с продюсерской компанией "Мюзик Бразерз", руководителем которой является Светлана Мацола.

Новая песня Марты «Там, где ты», которую она на днях представила - это история почти каждой пятой семьи в Украине.

Это, говорит певица, история разлуки, страданий и испытаний. История семей, которых разделила война и вынужденный переезд.

«Мы кинематографически показали, что пережила украинская семья за прошлый год», — рассказывала Марта.

Однако далеко не все положительно восприняли выступление Марты в студии "Сніданку з 1+1". Некоторые пользователи соцсетей довольно жестко высказались о вокальных данных звезды «Голоса страны»:

"Ужас какой-то", "Голос", последние сезоны, полностью разочаровал. Даже тем, кому кто-то наступил на оба уха, понятно, что финалистами становятся совсем не самые талантливые... Жаль»,

«Это финалистка? А кто же тогда в финал не попал?»,

«Зачем так кричать?».

Другие же, просмотрев клип Марты, признались, что поражены. Ведь для миллионов украинцев слова песни стали отражением реальности.

«От слов замирает сердце, мысли только обо всех наших героях на передовой. Спасибо за песню!»,

«Невозможно слушать и смотреть без слез... Держимся!»,

«Пусть каждая женщина дождется своего мужа»,

«Чрезвычайно чувственно! Песня, клип, все, что близко нашему сердцу. Спасибо Вам".

Напомним, экс-подопечная Потапа из "Голоса страны" может войти в жюри "Евровидения-2023".

Также сообщалось, где сейчас и как выглядит победительница "Голоса країни-12" Мария Квитка.

Кроме того, Politeka.net писала, что в новом сезоне «Голоса страны» зрители хотят видеть Тину Кароль и Юлию Санину.