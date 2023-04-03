Ранее европейский тур Верки Сердючки пришлось перенести на два месяца вперед. Дело в том, что у 49-летнего Андрея Данилко была диагностирована тяжелая форма ларингита, на фоне которого произошло кровоизлияние в голосовую связь. Это опасное состояние, которое требует серьезного лечения и полного голосового покоя в течение нескольких недель. Но менеджеры артиста обещали, что тур по городам США и Канады состоится в соответствии с графиком.

В этот раз на официальной странице Верки Сердючки в Instagram сообщили хорошую новость.

"Время несется очень быстро. Чуть больше двух недель – и мы увидимся с нашими американскими и канадскими зрителями! Тур в поддержку Украины продолжается!", — написали под фотографией, на которой изображена вывеска концерта украинского исполнителя в Нью-Йорке.

Так, у Андрея Данилко запланированы на конец апреля выступления в Майами, Чикаго, Нью-Йорке, Торонто, Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.

Поклонники в комментариях поддержали Сердючку, умоляют артиста расширить список городов, в которых он будет выступать, а также ждут перевода его песен на украинский:

"Круто! Какие же вы молодцы! Спасибо за ваш тяжелый труд! Здоровья!";

"За год времени можно было перевести песни на украинский язык!";

"Андрей, Вы – Настоящий, гордимся своим земляком!".

Напомним, Андрей Данилко также рассказал, держит ли он обиду на своего отца, который пьяным поднимал руку на жену.

Также Данилко признался, почему его вещи теперь только черного цвета.

Кроме того, Politeka.net писала, что Андрей Данилко прячет под кепкой.