По крайней мере, из соцсетей, пишет Politeka.net.
Потап, который делится со своими поклонниками и подписчиками событиями в своей жизни и в стране, уже давно не оставлял новых сообщений.
Так, последний пост на странице Потапа в Инстаграмме датирован 22 марта. В тот день, напомним, российская ракета попала в многоэтажный дом в Запорожье.
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За день до этого, 21 марта, Потап сообщил своим поклонникам: «Мы написали с @horizon_officialpage он музыку я слова, выпускаем? #спокойнойночиукраина».
Этим сообщением Потап спровоцировал новую волну хетта в свой адрес:
"Нет! А еще лучше было бы если бы ты прекратил вообще свою «деятельность» вот это было очень здорово! Жду с нетерпением»,
«Шароварщина или байрактарщина? Что на этот раз?»,
«Отписываюсь! Фууууу! Какое ч.о оказывается...»,
«Сделайте услугу Украине не пишите песен и не пойте их...или пусть вам напишет в таком случае что-то Кола или Суров».
Другие же наоборот призвали Потапа выпустить новую песню как можно быстрее, признавшись, что скучают за ним и его трекам.
Никаких комментариев ни по поводу откровений своей экс-подопечной, ни развода с Настей Каменских Потап не давал.
Каменских тоже на этот счет молчит.
Напомним, ранее известный блогер сообщил, что Потап и Настя действительно расстаются. А причиной разрыва якобы является то, что Потап в очередной раз изменил своей жене.
Также сообщалось, что экс-подопечная Потапа рассказала, что он якобы делал ей непристойные предложения.
Кроме того, сообщалось, что экс-подопечная Потапа может попасть в национальное жюри «Евровидение-2023».