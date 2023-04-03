Рэпер и известный продюсер Потап исчез после скандальных откровений своей экс-подопечной, а также новой информации о возможном разводе с Настей Каменских.

По крайней мере, из соцсетей, пишет Politeka.net.

Потап, который делится со своими поклонниками и подписчиками событиями в своей жизни и в стране, уже давно не оставлял новых сообщений.

Так, последний пост на странице Потапа в Инстаграмме датирован 22 марта. В тот день, напомним, российская ракета попала в многоэтажный дом в Запорожье.

Страшные кадры, на которых горят квартиры мирных украинцев, облетели весь мир.

За день до этого, 21 марта, Потап сообщил своим поклонникам: «Мы написали с @horizon_officialpage он музыку я слова, выпускаем? #спокойнойночиукраина».

Этим сообщением Потап спровоцировал новую волну хетта в свой адрес:

"Нет! А еще лучше было бы если бы ты прекратил вообще свою «деятельность» вот это было очень здорово! Жду с нетерпением»,

«Шароварщина или байрактарщина? Что на этот раз?»,

«Отписываюсь! Фууууу! Какое ч.о оказывается...»,

«Сделайте услугу Украине не пишите песен и не пойте их...или пусть вам напишет в таком случае что-то Кола или Суров».

Другие же наоборот призвали Потапа выпустить новую песню как можно быстрее, признавшись, что скучают за ним и его трекам.

Никаких комментариев ни по поводу откровений своей экс-подопечной, ни развода с Настей Каменских Потап не давал.

Каменских тоже на этот счет молчит.

Напомним, ранее известный блогер сообщил, что Потап и Настя действительно расстаются. А причиной разрыва якобы является то, что Потап в очередной раз изменил своей жене.

Также сообщалось, что экс-подопечная Потапа рассказала, что он якобы делал ей непристойные предложения.

Кроме того, сообщалось, что экс-подопечная Потапа может попасть в национальное жюри «Евровидение-2023».