Популярный украинский блогер, режиссер-путешественник и создатель "Орла и Решки" Евгений Синельников в сюжете "ЖВЛ" рассказал, как решил сыграть свадьбу со второй женой после возвращения в свой дом в Буче.

Как оказалось, Евгений с семьей приняли решение уезжать из Бучи в первые дни российской оккупации. Именно в то время мужчина сделал предложение свой возлюбленной Наталье, так как решил, что время как раз подходящее.

А когда пара вернулись в Бучу спустя некоторое время после деоккупации и увидели свой разрушенный оккупантами дом, то растрогались настолько, что решили сыграть свадьбу именно там.

"Мы и провели там свадьбу, чтобы вернуть сюда, в этот дом счастье. Можно так сказать, жизнь, счастье. Чтобы все это не ассоциировалось с войной, с ужасами", - поделился Синельников.

По словам путешественника, оккупанты сильно разрушили и разграбили его дом, который перед войной только-только начал наполняться жизнью. Они разграбили все – от бытовой техники и кухонной утвари, до белья и зубных щеток. Однако, еще больше беды россияне наделали там, где жили родители Евгения – в Гостомеле. Их дом сгорел полностью, вместе со всеми вещами, документами, фотографиями.

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