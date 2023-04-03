Популярный украинский блогер, режиссер-путешественник и создатель "Орла и Решки" Евгений Синельников в сюжете "ЖВЛ" рассказал, как решил сыграть свадьбу со второй женой после возвращения в свой дом в Буче.
Как оказалось, Евгений с семьей приняли решение уезжать из Бучи в первые дни российской оккупации. Именно в то время мужчина сделал предложение свой возлюбленной Наталье, так как решил, что время как раз подходящее.
А когда пара вернулись в Бучу спустя некоторое время после деоккупации и увидели свой разрушенный оккупантами дом, то растрогались настолько, что решили сыграть свадьбу именно там.
"Мы и провели там свадьбу, чтобы вернуть сюда, в этот дом счастье. Можно так сказать, жизнь, счастье. Чтобы все это не ассоциировалось с войной, с ужасами", - поделился Синельников.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Обломками автомобилей усеяна трасса, много "скорых": масштабное ДТП на трассе под Киевом, кадры
"Бумеранг пошел": в россии произошло землетрясение, люди в панике выбегали из домов
Взрыв унес жизни топ-пропагандиста из России: первые подробности и фото
"Что творится?": у украинского боксера отобрали флаг на соревнованиях, кадры
По словам путешественника, оккупанты сильно разрушили и разграбили его дом, который перед войной только-только начал наполняться жизнью. Они разграбили все – от бытовой техники и кухонной утвари, до белья и зубных щеток. Однако, еще больше беды россияне наделали там, где жили родители Евгения – в Гостомеле. Их дом сгорел полностью, вместе со всеми вещами, документами, фотографиями.
Напомним, "Выдающаяся дата": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала радостную новость.
Как сообщала Politeka, "Приятные воспоминания": запроданка Лорак показала роскошный отдых с любовником в Дубае.
Также Politeka писала, что "Лучшее лекарство": Кухар из "Танців з зірками" поделилась лайфхаком для хорошего настроения.