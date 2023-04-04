Звезда "Дизель шоу", актриса и певица Виктория Булитко показала кадры с места трагедии, которую россияне устроили в Николаеве.

В этот раз на своей странице в Instagram Виктория Булитко поделилась кадрами поездки в Николаев. Артистка вблизи посмотрела на здание Николаевской ОВА, которое россияне разрушили ракетой 29 марта прошлого года. Тогда под завалами погибли 37 человек. На видео видно, что люди до сих пор массово продолжат приносить к зданию цветы, чтобы почтить жертвы этой страшной трагедии.

"Скажите, почему у "этих" всегда такой вопрос: "За что вы нас ненавидите?!". Вот за что! За то, что вы пришли к нам с войной, отбросы! Так что знайте, Украина выстоит, а вы навечно прокляты, и такой путь выбрали вы сами - изоляция от всего мира. Слава Украине!", - написала Виктория Булитко.

Видео ей удалось загрузить не с первой попытки, потому что из-за массовых жалоб россиян его удаляли. "🙏Спасибо за комментарии, потому что эти твари удалили видео", - подчеркнула артистка.

Добавим, "Дизель шоу" зародилось в Николаеве. Именно оттуда Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Александр Бережок.

Украинцы в комментариях к посту Виктории Булитко не сдерживают эмоций:

"Да, это ужасно, думаю каждый николаевец помнит этот день 😭🕯️";

"Не простим 🤬🤬🤬 Пусть Господь Бог помогает и ангелы хранят вас всех 🙏";

"Мой родной город - изуродованный, но не покоренный!".

Напомним, звезда "Дизель шоу" рассказал о состоянии сына, который серьезно пострадал в ДТП.

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