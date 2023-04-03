Популярный украинский исполнитель Melovin (Костя Бочаров), который в 2018 году представлял Украину на Евровидении, а с начала войны полностью украинизировался, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил видео, на котором показал, как зажигал на Eurovision Party в Варшаве.
Как видно, в ролике Melovin драйвово выступает на сцене, у него на запястье завязан украинский флаг, так что он все время мелькает в кадре. Видно, что на сцену Костя вышел в стильном черном костюме с белой рубашкой, но все это выглядит растрепанным из-за активных движений артиста на сцене. Также в ролике можно увидеть закулисные кадры этой вечеринки.
В подписи к публикации Melovin написал: "Warsaw. Polish Eurovision Party 2023". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео артиста, некоторые отметили, что были на этом концерте, но им пришлось ждать много часов перед началом выступления:
"На тебя невозможно наглядеться, ты нереально красив и силен в свете софитов".
"Хотя мы прождали твое выступление 6 часов, на ногах в толпе, но это того стоило".
"Немного тяжелая дорога и часы ожидания стоили этого всего".
"Так тебе подходит эта атмосфера".
"Ты такой принц в этом образе".
"Такой кайф. Так безумно тебя обожаю!".
"Пусть таких ярких событий в твоей и нашей жизни будет побольше".
"Сразу видно, что ты на сцене на своем месте. Обожаю".
"Вот бы было круто снова Melovin на Евровидение отправить".
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