Популярная украинская певица и бывшая подопечная продюсерского центра Монатика Лида Ли, которая с начала войны остается в Украине и принимает участие в благотворительных инициативах, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами со съемок нового выпуска шоу "Є Питання"?

Как оказалось, Лида стала участницей этого нового телепроекта, ведущей которого является Леся Никитюк. Судя по фото, Лида стала участницей команды певиц и вместе с ней там были Мишель Андраде, Злата Огневич и MamaRika. Тем временем в команду певцов вошли Позитив, Руслан Ханумак, Каднай и Wellboy.

Как видно, для съемок Лида выбрала яркий и соблазнительный наряд – на ней модные джинсы с завышенной талией и короткая объемная блузка оранжевого цвета, которая почеркнула стройную талию. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Ли написала: "Певицы или певцы? Как вы думаете, кто смог одержать победу в новом выпуске шоу "ЄПитання"? Увидимся с тобой и узнаем кто победил в этой битве сегодня в 20:00, на @novy_channel. Не упустите эту действительно крутую премьеру! Встречаемся у экранов!".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Ждем".

"Ох, будет интересно".

"Лида, это огонь".

"Девушки, вы красотки".

"Красотки".

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