Как отметил Евгений Клопотенко, ароматный и сочный ленивый штрудельна основе слоеного теста считается одним из самых вкусных десертов.

Штрудель можно готовить не только с яблуками. Прекрасным вариантом будет это блюдо из вишней. Таким пирогом можно разнообразить привычное меню своей семьи. Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом ленивого вишневого штруделя из готового вытяжного теста.

Как отметил Евгений Клопотенко, ароматный и сочный ленивый штрудельна основе слоеного теста считается одним из самых вкусных десертов. Никакой мороки с приготовлением, достаточно взять готовое тесто из магазина и тогда вкусный десерт будет точно стоять на столе.

Ингридиенты:

1 пачка теста фило

100 г масла 82,5% для смазки теста

500 г мороженой вишни

150 г сахара

50 мл красного вина

2 ст.л. крахмала +15 мл холодной воды

3 шт. гвоздики

50 г сливочного масла для смазки штрудля

Как приготовить:

1. Готовим начинку: в сотейнике варим около 10 минут замороженную вишню, вино, сушеную гвоздику и сахар. Не забываем помешивать, чтобы не пригорело. После 10 минут добавте крахмала и холодной воды, доведите до кипения и снимите с огня для охлаждения.

2. Смажте растопленным маслом лист теста фило, выложите сверху еще один, снова смажте и повторите так, пока тесто не закончится.

3. Выложите внутри вишню, оставляя чистыми 3-4 см вдоль всех краев.

4. Заверните два более коротких края внутрь, а затем закрутите штрудель. Чтобы начинка не вытекала, накройте ее где-то на треть всего теста с одной стороны, а затем закройте конвертом с другой.

5. Запекать при 180 градусов около 40 минут до появления золотистой корочки. Традиционно такой штрудель подают с шариком мороженного или взбитыми сливками.

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