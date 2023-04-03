В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить паску-краффин.
"Я знаю, что многие из вас не любят заморачиваться с дрожжевым тестом. И это единственное, что отделяет вас от приготовления домашней паски. Поэтому появился этот рецепт паски-краффина. С ним вы возьмете уже готовое слоеное тесто и сразу перейдете к моменту, где наполняете его разными специями и сухофруктами. Разве не прекрасно?", - пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 кг слоеного дрожжевого теста
- 100 г сушеной клюквы
- 100 г кураги
- 100 г мака
- 100 г сливочного масла
- 100 г коньяка
- 1 пачка молотой корицы
- 100 г шоколада
- 100-150 г сахара
- 1 желток для смазки
Размораживаете тесто, делите его на полоски, стол присыпаете мукой. Сскладываете эти полоски на столе друг на друга и немного раскатываете. Курагу режете кубиком, смешиваете с клюквой и заливаете коньяком. Масло растапливаете и смазываете им тесто. Сверху посыпаете тесто маком, сахаром, корицей и измельченным шоколадом, выкладываете курагу и клюкву.
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"Сворачиваете тесто рулетом и закручиваете улиткой, вот так, как на видео. Формы для выпечки застилаете пергаментом и смазываете маслом. Выкладываете тесто в формы и ставите подходить на 30-40 минут. Затем смазываете желтком и выпекаете примерно 50-60 минут при температуре 180 градусов. Все, у вас есть домашняя, мягкая внутри и хрустящая снаружи пасочка. И вы приготовили ее собственноручно, вложив всю свою любовь. А теперь можете передавать эту любовь родным, угощая их праздничной выпечкой", — добавил Евгений Клопотенко.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.