В этот раз на своей странице в Instagram Андре Тан раскрыл секреты успеха дизайнера.

"Дизайнер одежды - это такой человек-оркестр. Необходимо свободно владеть рисунком, уметь шить, делать выкройки, быть хорошим аналитиком, бизнесменом, маркетологом и пиарщиком. Если говорить о личностных качествах, то очень важны упорство, способность концентрироваться, богатая фантазия. Но что именно делает дизайнера успешным в фэшн индустрии? Ответы «Сделай это, это, это и будешь известным дизайнером» вы здесь не увидите, но я поделюсь своим видением составляющих, ведущих к успеху", — пишет модельер.

Первый совет – записывать свои идеи, потому что незаписанная идея – это упущенная возможность. Обязательно нужно делать зарисовки, фотографии, писать тексты, сохранять идею любым доступным способом.

"Без планировки некуда. Планировать абсолютно все надо заранее, чтобы не приезжать на фабрики позже сезона закупок тканей, и оставаться ни с чем. Каждая коллекция должна быть готова за один сезон!! Это о том, что дизайнер должен смотреть всегда заранее – отслеживать тенденции и спрогнозировать, что зайдет через сезон!", - отметил Андре Тан.

Также для дизайнера важно искать вдохновение во всем и тренировать насмотренность (делать доски настроения, смотреть хорошее кино, посещать музеи, выходить на природу).

Кроме того, модельер отметил важность коллабораций, сотрудничества с другими людьми, а также конкуренции, ведь она заставляет двигаться вперед.

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