Популярный украинский радиоведущий, блогер, интервьюер и шоумен Слава Демин, который выпускает свое ютуб-шоу "Слава+", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил кадр из автомобиля и обратился к поклонникам с важным "заданием".

Как видно, Слава запечатлел себя, сидя за рулем автомобиля, он с серьезным видом смотрит в объектив. Перед камерой шоумен появился в стильной светлой футболке с надписью: "Центр принятия решений" на груди и красным крестиком на животе.

В подписи к публикации Демин обратился к поклонникам за советом: "Кого позвать на интервью Слава+? Сейчас с командой производим список новых гостей для шоу Слава+. И интересно ваше мнение. Кого бы вы хотели увидеть у меня на канале? Напишите в комментариях".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментироваться новую публикацию радиоведущего:

"Дима Комаров".

"Дженнифер Энистон не согласилась?".

"Интересно, где Алена Винницкая".

"Дорофееву и Кацурину".

"Эдгара Каминского, сбежавшего из страны".

"Хорошего учителя украинского языка".

"Наталью Холоденко. Очень интересно послушать, как она в 2019 году была психологом в российском проекте "Пацанки".

"Алексея Потапенко".

"Артема Пивоварова".

"Макса Барских".

"Потапа или Настя Каменских".

"Хочется кого-нибудь из известных спортсменов".

"Кого-то из защитников Украины".

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