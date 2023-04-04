Популярный украинский радиоведущий, блогер, интервьюер и шоумен Слава Демин, который выпускает свое ютуб-шоу "Слава+", часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил кадр из автомобиля и обратился к поклонникам с важным "заданием".
Как видно, Слава запечатлел себя, сидя за рулем автомобиля, он с серьезным видом смотрит в объектив. Перед камерой шоумен появился в стильной светлой футболке с надписью: "Центр принятия решений" на груди и красным крестиком на животе.
В подписи к публикации Демин обратился к поклонникам за советом: "Кого позвать на интервью Слава+? Сейчас с командой производим список новых гостей для шоу Слава+. И интересно ваше мнение. Кого бы вы хотели увидеть у меня на канале? Напишите в комментариях".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментироваться новую публикацию радиоведущего:
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