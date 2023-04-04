Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая несколько лет назад получила статус Мисс Украина-Вселенная, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в последнее время девушка много путешествует, еще недавно она выкладывала снимки из Берлина, а потом начала выкладывать кадры из Японии.

Так, раньше Аня делилась фотосессиями в самых красивых локациях Японии, а теперь выложила очаровательные фото с подругой на прогулке в Токио. Как видно, на прогулку девушка вышла в стильном луке – на ней легкое длинное платье в пастельных тонах и с цветочным узором, а сверху она накинула модный бежевый тренч. Дополняет образ небольшая светлая сумочка, волосы девушки распущены и небрежно уложены, а на ее лице нет макияжа.

Судя по снимкам, Неплях и ее подруга весело проводят время, они стоят на пешеходном переходе и забавно улыбаются. По словам девушки, эти снимки они сделали на прогулке в 7 утра.

В подписи к публикации Анна написала: "Хочу, чтобы это фото, где мы счастливы в 7 утра, осталось здесь".

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