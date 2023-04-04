Диетолог проекта "Зважені та щасливі" Светлана Фус регулярно делится с украинцами советами и рецептами, которые помогут при похудении.

В этот раз на своей странице в Instagram Светлана Фус посоветовала еще одно полезное блюдо, которое можно приготовить и хранить в холодильнике несколько дней - запеченные яблоки.

Нам понадобятся следующие ингредиенты: ⁣⁣

Яблоки

Орехи

Мед⁣

Корица

Сначала нужно удалить из яблок сердцевину⁣⁣. Орехи ⁣измельчаем и начиняем ими яблоки. Добавляем мед и корицу. Запекаем 15-20 минут при температуре 200 градусов.

"Также можно добавить творог, предварительно перемешав его яйцом и ванилью. Таким образом десерт станет более сытным и его можно использовать в качестве полноценного перекуса. ❤️⁣⁣ Запеченные яблоки перевариваются лучше, чем свежие. Они содержат пектин, оказывающий благоприятное действие на слизистую желудка. Несмотря на термическую обработку, запеченные яблоки сохраняют определенное количество витаминов", - пишет диетолог "Зважені та щасливі".

Раньше Светлана Фус дала простой рецепт яичных маффинов. Берем яйцо – 1 шт, молоко – 20 г, перец болгарский – 30 г, помидор – 50 г, зелень – 10 г, сыр – 10 г, муку – 1 ст. л.

Взбейте яйцо и постепенно введите муку. Добавьте мелко нарезанные овощи и зелень в яичную смесь. Формы для кексов можете смазать небольшим количеством сливочного масла и наполните яично-овощной массой. 3апекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 10-15 мин. Готовые кексы посыпьте натертым сыром и оставьте в духовке еще на 1-2 мин.

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