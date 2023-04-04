Актриса, победительница танцевального шоу и первая "Холостячка" решила дать полезные советы украинкам о правильном питании. По словам Мишиной, из-за некорректных пищевых сигналов можно сбить свой режим питания и набрать лишний вес.

«Они возникают, когда организму не хватает питательных веществ, когда он перегружен токсинами, когда нарушен режим сна или когда человек ощущает эмоциональный стресс. Некорректные пищевые сигналы могут проявляться в виде непреодолимого желания есть, даже когда человек уже поел. Это может привести к перееданию.

Чтобы избегать подобных некорректных сигналов, рекомендуется следить за своим режимом питания, употреблять сбалансированный рацион, избегать стрессов и токсинов в окружающей среде, а также заниматься регулярной физической активностью.

Если проблема сохраняется, то следует обратиться к врачу или диетологу для получения консультаций и помощи» - делится Мишина.

Недавные видео Ксении, записанные на отдыхе, привлекли внимание также и к образу актрисы. В коротком сарафане она прогулялась на улице и похвалилась не только удачным загаром.

«Можно долго искать счастья, но кружить босиком по траве актуально всегда 🙃» - заявила Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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