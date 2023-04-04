Накануне украинцев возмутило видео, как в Чат Рулетке украинская девушка натолкнулась на чеченца, сидевшего вместе с мальчиком из Украины. Ребенок, едва увидев украинскую символику, воскликнул: "Слава Украине!". Все волновались за судьбу ребенка, ведь думали, что оккупанты похитили его, и пытались найти его родителей.

В этот раз на своей странице в Instagram Катя Осадчая рассказала, чем закончилась эта история.

"Родителей установили, они живут на оккупированной территории с 2014 года и, к сожалению, похоже, что видео записано с согласия родителей. Больше написать не могу, чтобы не навредить ребенку. Вся информация для публикации согласована с полицией. Страшно думать, как так произошло и что происходит на оккупированной территории… но надеюсь, что парень вырастет хорошим парнем в свободной Украине. МВД сработали супер профессионально и быстро. Горжусь нашей полицией!", - написала ведущая.

Украинцы в комментариях к посту Екатерины Осадчей также делятся переживаниями:

"Жаль детей, страдающих от неадекватности и нелепости родителей";

"Беда и горе😢.Очень жалко💔Я надеялась на лучшее. Чуда не произошло";

"Если с согласия родителей, то там "воспитание" будет соответствующим...".

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.