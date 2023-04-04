Каждое появление известного украинского танцора и хореографа Влада Ямы в соцсетях оборачивается новым скандалом.

Так, на днях Яма побывал на русскоязычной вечеринке "Все свои" в Майами и вызвал новую атаку хейта у своих подписчиков, пишет Politeka.net.

Впрочем, на этот раз Яма молчать не стал и ответил на некоторые выпады в свой адрес.

«Все свои» в России, а у нас «всі свОЇ», - упрекнула Яму одна из пользовательниц Инстаграм.

Влад Яма ей ответил: "У нас тоже, но там не только украинцы были".

На что девушка заметила: "А те "не только" пусть учат украинский, а не подстраиваются под тех. Они под нас не подстраиваются».

В свою очередь Яма спросил: «Казахам тоже украинский учить?».

И получил утвердительный ответ: «Конечно!».

Свой комментарий по поводу очередного нападения на Яму оставил и Руслан Ханумак, хорошо знающий, что такое волна хейта.

Ханумак призвал отцепиться от Ямы и отметил: «Вам вср.лось, как там написано? Идите с детьми, почитайте лучше».

Также Яма признался, как ему действительно живется в США.

Так, на комментарий «Весело живется» хореограф и танцовщик ответил: «Не очень».

Напомним, Потап исчез на фоне нового скандала и разговоров о разводе из Каменских.

Также сообщалось, что украинцы подвергли критике звезду "Голоса страны", которая была в команде Поляковой.

Кроме того, Politeka.net писала, как изменилась жизнь скандальной экспограничницы после увольнения.