Так, на днях Яма побывал на русскоязычной вечеринке "Все свои" в Майами и вызвал новую атаку хейта у своих подписчиков, пишет Politeka.net.
Впрочем, на этот раз Яма молчать не стал и ответил на некоторые выпады в свой адрес.
«Все свои» в России, а у нас «всі свОЇ», - упрекнула Яму одна из пользовательниц Инстаграм.
Влад Яма ей ответил: "У нас тоже, но там не только украинцы были".
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На что девушка заметила: "А те "не только" пусть учат украинский, а не подстраиваются под тех. Они под нас не подстраиваются».
В свою очередь Яма спросил: «Казахам тоже украинский учить?».
И получил утвердительный ответ: «Конечно!».
Свой комментарий по поводу очередного нападения на Яму оставил и Руслан Ханумак, хорошо знающий, что такое волна хейта.
Ханумак призвал отцепиться от Ямы и отметил: «Вам вср.лось, как там написано? Идите с детьми, почитайте лучше».
Также Яма признался, как ему действительно живется в США.
Так, на комментарий «Весело живется» хореограф и танцовщик ответил: «Не очень».
Напомним, Потап исчез на фоне нового скандала и разговоров о разводе из Каменских.
Также сообщалось, что украинцы подвергли критике звезду "Голоса страны", которая была в команде Поляковой.
Кроме того, Politeka.net писала, как изменилась жизнь скандальной экспограничницы после увольнения.