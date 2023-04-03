Фіналістка шоу "Голос країни" з команди співачки Олі Полякової презентувала дебютний сингл та відеокліп.

Марта Липчей у «Голосі країни-12» дійшла до суперфіналу, пише Politeka.net.

На проєкті дівчину називали «закарпатським сонцем». Після початку повномасштабної війни Марта готувала для біженців, збирала гроші для гірсько-штурмової бригади зі свого міста, а влітку проїхала по всій лінії фронту.

У суперфіналі "Голосу країни" Марта Липчей виконала пісню гурту Vivienne Mort "Пташечка". Нагадаємо, що перемогу у 12-му сезоні «Голосі країни» здобула Марія Квітка.

В березні цього року Марта Липчей підписала контракт з продюсерською компанією «Мюзік Бразерз», керівником якої є Світлана Мацола.

Нова пісня Марти «Там, де ти», яку вона днями презентувала - це історія майже кожної п’ятої родини в Україні.

Це, каже співачка, історія розлуки, страждань і випробувань. Історія родин, яких розділила війна і вимушений переїзд.

«Ми кінематографічно показали те, що пережила українська сім‘я за минулий рік», —розповідала Марта.

Однак далеко не всі позитивно сприйняли виступ Марти у студії «Сніданку з 1+1». Деякі користувачі соцмереж доволі жорстко висловилися про вокальні дані зірки «Голосу країни»:

«Жах якийсь»,

«Голос», останні сезони, повністю розчарував. Навіть тим, кому хтось наступив на обидва вуха, зрозуміло, що фіналістами стають зовсім не найталановитіші... Шкода»,

«Це фіналістка? А хто ж тоді в фінал не попав?», «Навіщо так кричати?».

Інші ж, подивившись кліп Марти, зізналися, що вражені. Адже для мільйонів українців слова пісні стали відображенням реальності.

«Від слів завмирає серце, думки лише про всіх наших героїв на передовій. Дякую за пісню!»,

«Неможливо слухати і дивитися без сліз... Тримаймося!»,

«Нехай кожна жінка дочекається свого чоловіка»,

«Надзвичайно чутливо! Пісня, кліп, все, що близьке нашому серцю. Дякуємо Вам».

Нагадаємо, експідопічна Потапа з "Голосу країни" може увійти до журі "Євробачення-2023".

Також повідомлялось, де зараз і як виглядає переможниця "Голосу країни-12" Марія Квітка.

Крім того, Politeka.net писала, що у новому сезоні «Голосу країни» глядачі хочуть бачити Тіну Кароль і Юлію Саніну.