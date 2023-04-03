Репер і відомий продюсер Потап зник після скандальних одкровень своєї експідопічної, а також нової інформації з приводу можливого розлучення к Настею Каменських.

Принаймі, с соцмереж, пише Politeka.net.

Потап, який любить ділится зі своїми шанувальникам і підписниками подіями у свєму житті та в країні, вже давно не робив нових дописів.

Так, останній допис на сторінці Потапа в Інстаграмі датований аж 22 березня. Того дня, нагадаємо, російська ракета влучила у багатоповерховий будинок в Запоріжжі.

Страшні кадри, на якому палають квартири мирних українців, облетіли весь світ.

За день до цього, 21 березня, Потап повідомив своїм шанувальникам: « Ми написали з @horizon_officialpage він музику я слова, випускаємо? #надобранічукраїно».

Цим дописом Потап спровокував нову хвилю хейту на свою адресу:

«Ні! А ще краще б було якби ти припинив взагалі свою «діяльність» от це було дуже чудово! Чекаю з нетерпінням»,

«Шароварщина чи байрактарщина? Що на цей раз?»,

«Відписуюсь! Фууууу! Яке ч.о виявляється...»,

«Зробіть послугу Україні не пишіть пісень і не співайте їх...або нехай вам напише в такому разі щось Кола або Суров».

Інші ж навпаки закликали Потапа видати нову пісню якнайшвидше, зізналися, що сумують за ним та його треками.

Ніяких коментарів ані з приводу одкровень своєї екс-підопічної, ані розлучення з Настею Каменських Потап не давав.

Каменських теж з цього приводу мовчить.

Нагадаємо, раніше відомий блогер повідомив, що Потап і Настя дійсно розлучаються. А причиною розриву нібито є те, що Потап в черговий раз зрадив свою дружину.

Також повідомлялось, що експідопічна Потапа розповіла, що він нібито робив їй непристойні пропозиції.

Крім того, повідомлялось, що експідопічна Потапа може потрапити до національного журі «Євробачення-2023».