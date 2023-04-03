Принаймі, с соцмереж, пише Politeka.net.
Потап, який любить ділится зі своїми шанувальникам і підписниками подіями у свєму житті та в країні, вже давно не робив нових дописів.
Так, останній допис на сторінці Потапа в Інстаграмі датований аж 22 березня. Того дня, нагадаємо, російська ракета влучила у багатоповерховий будинок в Запоріжжі.
Страшні кадри, на якому палають квартири мирних українців, облетіли весь світ.
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За день до цього, 21 березня, Потап повідомив своїм шанувальникам: « Ми написали з @horizon_officialpage він музику я слова, випускаємо? #надобранічукраїно».
Цим дописом Потап спровокував нову хвилю хейту на свою адресу:
«Ні! А ще краще б було якби ти припинив взагалі свою «діяльність» от це було дуже чудово! Чекаю з нетерпінням»,
«Шароварщина чи байрактарщина? Що на цей раз?»,
«Відписуюсь! Фууууу! Яке ч.о виявляється...»,
«Зробіть послугу Україні не пишіть пісень і не співайте їх...або нехай вам напише в такому разі щось Кола або Суров».
Інші ж навпаки закликали Потапа видати нову пісню якнайшвидше, зізналися, що сумують за ним та його треками.
Ніяких коментарів ані з приводу одкровень своєї екс-підопічної, ані розлучення з Настею Каменських Потап не давав.
Каменських теж з цього приводу мовчить.
Нагадаємо, раніше відомий блогер повідомив, що Потап і Настя дійсно розлучаються. А причиною розриву нібито є те, що Потап в черговий раз зрадив свою дружину.
Також повідомлялось, що експідопічна Потапа розповіла, що він нібито робив їй непристойні пропозиції.
Крім того, повідомлялось, що експідопічна Потапа може потрапити до національного журі «Євробачення-2023».