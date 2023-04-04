Артисти, Руслан Ханумак і Юлія Лущинська, які пережили хвилю народного гніву через свою творчість, вирішили, що їм час бути разом.

Принаймі, заради того, щоб створити дещо нове, Politeka.net.

На сторінці Лущинської в TikTok, яка виконала пісню «Гопак», з’явився інтригуюче коротке відео з коментарем: «Відкриваємо наш секрет. Як вам новина?».

У відео звучать мотиви і «Гопака», і скандальної «Дикої дички». Нагадаємо, Руслан Ханумак після хвилю хейту заявив, що він взагали вирішив піти з музики.

«Мені не місце у музиці та я піду з музикальної індустрії, щоб не псувати ваш музикальний смак. Хочу подякувати дівчатам і жіночкам, які знялись в мене у кліпі, це було заради вас. Ви красуні, дякую вам ще раз», - казав Ханумак.

Лущинську ж звинуватили у шароварщині. Конфлікт Лущинської і однієї з українських співачок навіть отримав своє продовження у студії.

Новину про те, що Лущинська і Ханумак об’єдналися і готують для українців щось нове користувачі соцмереж відреагували новою хвилею критики.

«Черговий хайп»,

«Вам потрібно видати музичну премію «Відстійні треки – 2023»,

«Задовбали всіх своїми піснями»,

«Біба і боба»,

«Вони знайшли один одного»,

«Стільки прихованих талантів, які слід і далі приховувати»,

«Юлю, у вас прихований талант. Приховуйте його, будь-ласка, і далі».

Дехто також припустив, що відео Ханумака і Лущинської це лише першоквітневий жарт.

Нагадаємо також, що Руслан Ханумак розлучився з дружиною зі скандалом.

На галас в родині Ханумака відреагувало багато зірок.

Також Politeka.net писала, що блогер назвав причину нібито розлучення Насті Каменських і Потапа.