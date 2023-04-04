Принаймі, заради того, щоб створити дещо нове, Politeka.net.
На сторінці Лущинської в TikTok, яка виконала пісню «Гопак», з’явився інтригуюче коротке відео з коментарем: «Відкриваємо наш секрет. Як вам новина?».
У відео звучать мотиви і «Гопака», і скандальної «Дикої дички». Нагадаємо, Руслан Ханумак після хвилю хейту заявив, що він взагали вирішив піти з музики.
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«Мені не місце у музиці та я піду з музикальної індустрії, щоб не псувати ваш музикальний смак. Хочу подякувати дівчатам і жіночкам, які знялись в мене у кліпі, це було заради вас. Ви красуні, дякую вам ще раз», - казав Ханумак.
Лущинську ж звинуватили у шароварщині. Конфлікт Лущинської і однієї з українських співачок навіть отримав своє продовження у студії.
Новину про те, що Лущинська і Ханумак об’єдналися і готують для українців щось нове користувачі соцмереж відреагували новою хвилею критики.
«Черговий хайп»,
«Вам потрібно видати музичну премію «Відстійні треки – 2023»,
«Задовбали всіх своїми піснями»,
«Біба і боба»,
«Вони знайшли один одного»,
«Стільки прихованих талантів, які слід і далі приховувати»,
«Юлю, у вас прихований талант. Приховуйте його, будь-ласка, і далі».
Дехто також припустив, що відео Ханумака і Лущинської це лише першоквітневий жарт.
Нагадаємо також, що Руслан Ханумак розлучився з дружиною зі скандалом.
На галас в родині Ханумака відреагувало багато зірок.
Також Politeka.net писала, що блогер назвав причину нібито розлучення Насті Каменських і Потапа.