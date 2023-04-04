Популярный украинский актер, звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк, который с начала войны остается в Украине и принимает участие в благотворительных инициативах, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил снимки с гастролей в Хмельницком, куда ездил с коллегами-актерами.

На новых фотографиях Тарас показал себя и коллег не только не сцене, но и в жизни за ней. Так, на одном из фото можно увидеть, как актер с коллегой Наталкой Денисенко пьют кофе на заправке. На еще одном снимке можно увидеть их путь в автобусе, а также кадры с подготовки к самому выступлению. Есть в посте Тараса и фото с самого спектакля на сцене и во время общения со зрителями после него.

В подписи к публикации Цымбалюк ничего не написал, отметил лишь фотографа. А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артиста:

"Мечтаю увидеть это вживую".

"Какие фотки, какие мы все классные".

"Спасибо за крутое представление".

"Карп и Мотря навсегда в моем сердце".

"Первое фото – это любовь".

"Спектакль супер. Спасибо за эмоции".

"Видимо, только через комедию можно нас затащить в драму. Спасибо за пережитые эмоции!".

"По содержанию и эмоциям – это самый крутой спектакль в моей жизни".

"Вы все классные и очень крутые".

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