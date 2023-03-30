Відносини Тіни Кароль та Дана Балана називали романом, фанати мріяли про їхнє весілля та створювали фотоколажі.

Тіна Кароль та Дан Балан на романтичному побаченні, кажуть один одному «так» біля вівтаря, виховують спільних дітей – свої мрії шанувальники пари втілювали завдяки фотошопу та фантазії.

А Тіна і Дан довгий час підживлювали інтерес до своїх стосунків фліртом, напівнатяками, жаркими обіймами.

Як це було артистам, знову вирішили нагадати шанувальники, створивши короткий ролик «Тіна Кароль і Дан Балан». Ось Кароль, сидячи у кріслі тренера «Голосу країни», кладе свою ніжку в туфельці на високому підборі прямо в руку Дану, а ось Балан ніжно обіймає українську співачку і вона, здається, щаслива.

Нагадаємо, коментуючи ці стосунки, Кароль сказала, що жодного обману глядачів не було.

"Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати кохання неможливо. Ми були щирі, і це наша історія. Як буде далі – це наш secret paradise", – загадково написала артистка у Instagram Stories.

Після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну екс-тренер дев'ятого та 10-го сезонів проекту "Голос країни" на "1+1" молдавський співак Дан Балан більше не з'являється у публічному просторі.

У його інстаграм з того дня всього два записи, один з них – антивоєнний.

«Боже, врятуй Україну! Усім сердцем з вами», - писав Балан.

За деякими даними, Дан Балан після 24 лютого виїхав із Києва до рідної Молдови, а тепер перебуває в Туреччині.

Мама Балана відмовлялася говорити, де тепер її син, але наголошувала, що він не в Москві.

Фанати продовжують писати Дану Балану, благаючи вийти на зв'язок:

«Мене турбує лише те, що Ден зараз у безпеці? Він давно не випускав нових пісень та не оновлював соціальні мережі. Я завжди хвилююсь за нього. Хтось може розповісти мені про його стан, дякую...»,

«Хто знає, з Даном усе гаразд?».

Нагадаємо, молоду дружину Віктора Павлика порівняли з Тіною Кароль.

Також повідомлялося, що "Голос країни" повертається - як сьогодні виглядає переможниця 12-го сезону.

Крім того, Politeka.net писала, що у новому сезоні «Голосу країни» глядачі хочуть бачити Тіну Кароль та Юлію Саніну.