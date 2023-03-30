Тіна Кароль та Дан Балан на романтичному побаченні, кажуть один одному «так» біля вівтаря, виховують спільних дітей – свої мрії шанувальники пари втілювали завдяки фотошопу та фантазії.
А Тіна і Дан довгий час підживлювали інтерес до своїх стосунків фліртом, напівнатяками, жаркими обіймами.
Як це було артистам, знову вирішили нагадати шанувальники, створивши короткий ролик «Тіна Кароль і Дан Балан». Ось Кароль, сидячи у кріслі тренера «Голосу країни», кладе свою ніжку в туфельці на високому підборі прямо в руку Дану, а ось Балан ніжно обіймає українську співачку і вона, здається, щаслива.
Нагадаємо, коментуючи ці стосунки, Кароль сказала, що жодного обману глядачів не було.
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"Хіба флірт називають обманом? Це гра напівтіней романтики. Нав'язати кохання неможливо. Ми були щирі, і це наша історія. Як буде далі – це наш secret paradise", – загадково написала артистка у Instagram Stories.
Після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну екс-тренер дев'ятого та 10-го сезонів проекту "Голос країни" на "1+1" молдавський співак Дан Балан більше не з'являється у публічному просторі.
У його інстаграм з того дня всього два записи, один з них – антивоєнний.
«Боже, врятуй Україну! Усім сердцем з вами», - писав Балан.
За деякими даними, Дан Балан після 24 лютого виїхав із Києва до рідної Молдови, а тепер перебуває в Туреччині.
Мама Балана відмовлялася говорити, де тепер її син, але наголошувала, що він не в Москві.
Фанати продовжують писати Дану Балану, благаючи вийти на зв'язок:
«Мене турбує лише те, що Ден зараз у безпеці? Він давно не випускав нових пісень та не оновлював соціальні мережі. Я завжди хвилююсь за нього. Хтось може розповісти мені про його стан, дякую...»,
«Хто знає, з Даном усе гаразд?».
Нагадаємо, молоду дружину Віктора Павлика порівняли з Тіною Кароль.
Також повідомлялося, що "Голос країни" повертається - як сьогодні виглядає переможниця 12-го сезону.
Крім того, Politeka.net писала, що у новому сезоні «Голосу країни» глядачі хочуть бачити Тіну Кароль та Юлію Саніну.