Известная актриса смогла похудеть на девять кг и показала свой результат, по словам Мишиной, пришлось потрудиться и только комплексный подход к теме преображения ей помог. Звезда также решила назвать продукты, которые точно будут полезны или наоборот- навредят процессу похудения.
«Соусы являются вредителями в жиросжигании в нескольких отношениях. Во-первых, многие соусы содержат сахар, который также повышает уровень сахара в крови. Во-вторых, соусы часто используют усилители вкуса для стимуляции рецепторов, регулярный прием приводит к толерантности рецепторов и потом обычная еда кажется совсем пресной.
К примеру, в кетчупе и майонезе часто используются различные консерванты для продления термина пригодности и улучшения текстуры вкуса. Консерванты в соусах помогают избежать увеличения бактерий, которые могут испортить продукт и привести его к испорченному вкусу и запаху» - поделилась Мишина.
После похудения Ксения Мишина активно показывает, как сильно изменилась и всячески делает на этом акцент. Однако видео самолюбования Ксении в бикини положительно оценивает все меньше людей, многие начали сравнивать актрису с двумя противоположностями.
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Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.