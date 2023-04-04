Победительница "Танці зі зірками" и героиня шоу "Холостячка" и актриса Ксения Мишина после похудения заговорила о питании.

Известная актриса смогла похудеть на девять кг и показала свой результат, по словам Мишиной, пришлось потрудиться и только комплексный подход к теме преображения ей помог. Звезда также решила назвать продукты, которые точно будут полезны или наоборот- навредят процессу похудения.

«Соусы являются вредителями в жиросжигании в нескольких отношениях. Во-первых, многие соусы содержат сахар, который также повышает уровень сахара в крови. Во-вторых, соусы часто используют усилители вкуса для стимуляции рецепторов, регулярный прием приводит к толерантности рецепторов и потом обычная еда кажется совсем пресной.

К примеру, в кетчупе и майонезе часто используются различные консерванты для продления термина пригодности и улучшения текстуры вкуса. Консерванты в соусах помогают избежать увеличения бактерий, которые могут испортить продукт и привести его к испорченному вкусу и запаху» - поделилась Мишина.

После похудения Ксения Мишина активно показывает, как сильно изменилась и всячески делает на этом акцент. Однако видео самолюбования Ксении в бикини положительно оценивает все меньше людей, многие начали сравнивать актрису с двумя противоположностями.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.