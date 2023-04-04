Единственная внучка известной украинской артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая встречается с бизнесменом Денисом Ждановым, и уже много лет живет и строит карьеру в Нью-Йорке, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель и блогерша выложила очаровательное фото с прогулки в Нью-Йорке.

Как видно, на этом черно-белом снимке Соня выглядит, как будто на модном дефиле посреди мегаполиса. Перед камерой она появилась в стильном аутфите – на ней короткие темные шорты с колготками и необычной формы топ, который подчеркивает хрупкую фигуру. Сверху девушка накинула черную кожаную куртку оверсайз, а на ее руках кожаные перчатки. Волосы девушки собраны на затылке, на лице модные темные очки, а на шее массивное украшение, она выглядит уверенно и стильно.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Черный не грустный, он поэтичный". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию модели:

"Черный стильный и изысканный".

"София, ты такая классная".

"Такая красивая, просто любовь".

"Прекрасный образ"

"Какая прекрасная девочка".

"Вы такая красивая".

"Красотка".

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