Единственная внучка известной украинской артистки Софии Ротару Соня Евдокименко, которая встречается с бизнесменом Денисом Ждановым, и уже много лет живет и строит карьеру в Нью-Йорке, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз модель и блогерша выложила очаровательное фото с прогулки в Нью-Йорке.
Как видно, на этом черно-белом снимке Соня выглядит, как будто на модном дефиле посреди мегаполиса. Перед камерой она появилась в стильном аутфите – на ней короткие темные шорты с колготками и необычной формы топ, который подчеркивает хрупкую фигуру. Сверху девушка накинула черную кожаную куртку оверсайз, а на ее руках кожаные перчатки. Волосы девушки собраны на затылке, на лице модные темные очки, а на шее массивное украшение, она выглядит уверенно и стильно.
В подписи к публикации Евдокименко написала: "Черный не грустный, он поэтичный". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию модели:
"Черный стильный и изысканный".
"София, ты такая классная".
"Такая красивая, просто любовь".
"Прекрасный образ"
"Какая прекрасная девочка".
"Вы такая красивая".
"Красотка".
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Прорвало дамбу, вода уже возле домов, люди в панике собирают вещи: кадры новой беды в Украине
Переход на новый календарь: в ПЦУ сказали, когда будет отмечаться Пасха
"Это серьезная угроза": украинцев предупредили об опасности новых бомб, которые начала использовать рф
Важный овощ бьет ценовые рекорды, когда ждать удешевления: то гречка по 100 и яйца по 60, а теперь это
Напомним, "Выдающаяся дата": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала радостную новость.
Как сообщала Politeka, "Приятные воспоминания": запроданка Лорак показала роскошный отдых с любовником в Дубае.
Также Politeka писала, что "Лучшее лекарство": Кухар из "Танців з зірками" поделилась лайфхаком для хорошего настроения.