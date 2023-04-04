В этот раз на своей странице в Instagram артистка рассказала, что Киевская областная военная администрация пригласила ее выступить на вручении наград военным и гражданским, мужественно освобождавшим Киевщину. Надя Дорофеева показала трогательные кадры с мероприятия и призналась, что едва сдерживала эмоции на сцене.

"Медики, водители, спасатели, волонтеры, терробороновцы, предприниматели.. все те отважные люди, которые приняли на себя удар врага. Именно им посвящен фильм «Область Героев», саундтреком к которому стала песня «Думы». Сегодня, когда пела эту песню, глядя в глаза присутствующих в зале героев, трудно было сдерживаться… Безгранично благодарна вам за все, что вы сделали для Украины. Макаров, Ирпень, Гостомель, Мощун, Буча – Города Героев 🕯", - написала певица под видео.

Поклонники в комментариях поддержали Надю Дорофееву:

"Как всегда, слезы текут 🥹🙏🏻все будет украина!!";

"очень душевно😍";

"До мурашек";

"Сила в вашем голосе 😍".

На публикацию отреагировал и известный украинский кинематографист Алексей Комаровский: "Благодарен, что посетили 💙💛 Трек "Думы" невероятно украсил и наш фильм "Область Героев", и наше мероприятие на годовщину освобождения Киевщины".

Напомним, Надя Дорофеева преобразилась и поразила дерзким образом.

Как сообщала Politeka, Дорофеева, ранее пожаловавшись на фигуру, впечатлила видом в топе.

Также Politeka писала, что Дорофеева устроила "дикие" танцы с парнем и девушкой после концерта.