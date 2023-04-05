Популярная украинская телеведущая, ведущая "Танців з зірками" Иванна Онуфрийчук, которая вышла замуж и начала жить на две страны – Украину и Швейцарию, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда поделилась очаровательным видео, на котором показала, как поздравляла свою любимую бабушку с 80-летием.
На кадрах можно увидеть, что бабу Женю задарили цветами, тем временем Иванка тепло обнимает любимую бабулю. К слову, на свои 80 лет женщина выглядит просто потрясающе, она в красивом наряде, с укладкой и украшениями. В ролике Иванка спросила у бабушки, какой вывод она сделала за 80 лет жизни. На это женщина ответила, что вывод простой – главное в жизни семья – дети, внуки, правнуки.
В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Вывод бабушки за 80 лет жизни. Благодарна ей, что она передала свои ценности всем нам. Мечтаю, чтобы она прожила как можно дольше и еще успела поиграть с праправнуками. Моя бабуля".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео звезды:
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"Бабушка просто чудо, многая лета".
"Очень красивая бабушка, здоровья".
"Боже, какая хорошая бабушка. Здоровья ей крепкого".
"Поздравляю от всей души".
"Поздравляю бабушку. Крепкого здоровья, долголетия, прекрасная семья".
"Невероятно красивые и цветущие!".
"Здоровье бабушке. Правнуки вот-вот будут".
"Поздравляю бабу Женю с юбилеем! Какая красавица! Желаю крепкого здоровья и процветания! Согласия и мира! Обнимаю вас!".
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