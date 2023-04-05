Повар Евгений Клопотенко предлагает создать музей культуры приготовления украинского борща в Киеве. В Инстаграм он описал свой опыт приготовления борща с гостями и упомянул уже существующий музей сварного борща в Опошне.
Клопотенко видит потенциал в создании музея, который будет собирать рецепты и предоставлять интерактивные возможности для посетителей, чтобы они могли узнать больше о борще и украинской кухне.
"Рассказал о борще из разных регионов, а потом мы эти знания закрепили практикой. Вместе наварили вкусного борща. Этот борщ делегация забрала с собой в банках, чтобы еще раз поесть и вспомнить, почему украинская кухня такая классная" - поделился Клопотенко.
Идея создания музея культуры приготовления украинского борща может привлечь многих туристов и украинцев, которые хотят узнать больше о богатой культуре Украины и ее кухне. Такой музей может стать не только интересным местом для посещения, но и местом, где можно узнать о культуре и традициях Украины, а также насладиться вкусом этого знаменитого украинского блюда.
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Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.