Украинские листунци или слойки с мясом известное блюдо, которое совсем несложно приготовить. Такие пирожки с мясным фаршем подойдет к обеду, в виде закуски. Кроме того, вкусные и сочные листунцы можно подавать, как самостоятельное блюдо.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом украинских листунцов.
Евгений Клопотенко отметил, что такие листунци прекрасны в любом виде - и горячем, и холодном. Они легко транспортируются в контейнерах и пакетиках, потому их можно брать с собой на работу или давать детям в школу.
Что вам потрубуется для листунцов по рецепту Евгения Клопотенко:
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- 1 кг слоеного теста
- 2 шт. репчатого лука
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 яйцо для смазки
- 1 ч. л. темного кунжута
- 600 г свиного фарша
- 1 ст. л. горчицы
- соль и перец по вкусу
Как приготовить:
1. Предварительно разморозте тесто. Лук мелко нашинкуйте и обжарте до золотистого цвета на сковороде с 2 столовыми ложками масла.
2. Готовим начинку: смешиваем 600 г свиного фарша, жареный лук, соль и перец.
3. Достаньте тесто и слегка раскатайте каждую полоску. Выложите начинку по центру каждого листа теста вдоль всего куска по более длинному ребру прямоугольника. Заверните тесто к себе, чтобы закрыть начинку, затем надежно закрепите края. Это удобно делать, прижимая их вилкой.
4. Острым ножем разрежте на одинаковые кусочки. Взбийте яйцо и смажте этим верх листунцев. После этого посыпте сверху кунжутом.
5. Выпекайте листунци при 180 градусах около 40 минут в предварительно разогретой духовке.
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