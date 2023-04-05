Евгений Клопотенко отметил, что они легко транспортируются в контейнерах и пакетиках, потому их можно брать с собой на работу или давать детям в школу.

Украинские листунци или слойки с мясом известное блюдо, которое совсем несложно приготовить. Такие пирожки с мясным фаршем подойдет к обеду, в виде закуски. Кроме того, вкусные и сочные листунцы можно подавать, как самостоятельное блюдо.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом украинских листунцов.

Евгений Клопотенко отметил, что такие листунци прекрасны в любом виде - и горячем, и холодном. Они легко транспортируются в контейнерах и пакетиках, потому их можно брать с собой на работу или давать детям в школу.

Что вам потрубуется для листунцов по рецепту Евгения Клопотенко:

1 кг слоеного теста

2 шт. репчатого лука

2 ст. л. растительного масла

1 яйцо для смазки

1 ч. л. темного кунжута

600 г свиного фарша

1 ст. л. горчицы

соль и перец по вкусу

Как приготовить:

1. Предварительно разморозте тесто. Лук мелко нашинкуйте и обжарте до золотистого цвета на сковороде с 2 столовыми ложками масла.

2. Готовим начинку: смешиваем 600 г свиного фарша, жареный лук, соль и перец.

3. Достаньте тесто и слегка раскатайте каждую полоску. Выложите начинку по центру каждого листа теста вдоль всего куска по более длинному ребру прямоугольника. Заверните тесто к себе, чтобы закрыть начинку, затем надежно закрепите края. Это удобно делать, прижимая их вилкой.

4. Острым ножем разрежте на одинаковые кусочки. Взбийте яйцо и смажте этим верх листунцев. После этого посыпте сверху кунжутом.

5. Выпекайте листунци при 180 градусах около 40 минут в предварительно разогретой духовке.

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