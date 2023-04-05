Украинская актриса Ольга Сумская поделилась в Стори интересніми кадрами, она успела побівать и на настоящей украинской свадьбе, и поддержала украинского защитника. Заодно артистка с коллегами сняла новій клип, о чем поделилась в Инстаграм подробнее.
В этот раз, по словам Ольги Сумской, она с коллегами снялась не в простом клипе - они также побывали на свадьбе украинских защитников. Артистка успела попозировать в традиционном наряде и впечатлила моложавым видом.
"Свадьба настоящая! На съемке наши защитники, наши родненькие" - поддержала молодую пару влюбленных актриса. Сумская также показала немного деталей будущей работы и заинтересовала анонсом.
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Ранее Сумская похвалилась довольно ценным фото с мужем Виталием Борисюком. Тогда они играли вместе в театре имени Леси Украины первый в Украине мюзикл "Кандид".
56-летняя актриса решила показать, как посвящала свою жизнь не только семье и детям, но и еще одной любви - театру. Артистка работает там многие годы и вместе с мужем "состарилась" на сцене.
Напомним, Ефросинину и Полякову неожиданно похвалили за украинский язык.
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