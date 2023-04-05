Популярная певица Светлана Лобода, которая с начала полномасштабного вторжения прекратила свою деятельностью и выехала из россии, часто радует поклонников яркими публикациями на совей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети кадры со своей прогулки по Киеву.
Как видно, Светлана устроила целую фотосессию, она прогулялась в парке и изящно позировала фотографу. Перед камерой певица появилась в скромном приталенное платье теплой фактуры и черного цвета с необычными объемными рукавами. Этот наряд подчеркнул стройное тело и изящную фигуру артистки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.
В подписи к публикации Лобода написала: "Спокойствие духа". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Вы прекрасно выглядите, с годами роскошнее и дороже, если можно так выразиться, элегантнее".
"Невероятная красота".
"Ваша улыбка – это наша любовь".
"Красотка наша".
"Цветочек".
"Вы у нас самая лучшая!".
"Очень чувственная".
"Люблю тебя. Ты классная".
"Любовь всей жизни".
"Роскошь – как любовь к жизни".
"Вау, какая вы красивая".
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