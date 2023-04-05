Популярная певица Светлана Лобода, которая с начала полномасштабного вторжения прекратила свою деятельностью и выехала из россии, часто радует поклонников яркими публикациями на совей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сети кадры со своей прогулки по Киеву.

Как видно, Светлана устроила целую фотосессию, она прогулялась в парке и изящно позировала фотографу. Перед камерой певица появилась в скромном приталенное платье теплой фактуры и черного цвета с необычными объемными рукавами. Этот наряд подчеркнул стройное тело и изящную фигуру артистки. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации Лобода написала: "Спокойствие духа". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Вы прекрасно выглядите, с годами роскошнее и дороже, если можно так выразиться, элегантнее".

"Невероятная красота".

"Ваша улыбка – это наша любовь".

"Красотка наша".

"Цветочек".

"Вы у нас самая лучшая!".

"Очень чувственная".

"Люблю тебя. Ты классная".

"Любовь всей жизни".

"Роскошь – как любовь к жизни".

"Вау, какая вы красивая".

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