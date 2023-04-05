Популярный украинский комик, бывший автор студии "Квартал 95" и победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт, который выехал в США, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выставил в сети необычное фото и поделился своим мнением о скандалах вокруг Лавры.

Как известно, несколько последних дней внимание общественности приковано к скандалам вокруг монахов московского патриархата, которые наотрез отказываются уезжать из Киево-Печерской Лавры. Представители УПЦ МП продолжают жить в своем воображаемом мире, игнорируя другие общественные процессы в стране.

В своем новом посте Эллерт высказался по поводу этого скандала с отсылкой на противоправные действия священнослужителей Лавры:

"Возможно я поверхностно знаю на чем базируются разные религии и чем апеллируют ее представители. Но кажется, что делать они должны все из-за любви. Да и вообще все в жизни должно идти через нее. Через любовь к кому-то. А нападки на операторов, военных с кулаками и вообще угрозы, агитация или пропаганда от людей в рясе – это что-то от лукавого".

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