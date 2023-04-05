Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая на днях представила новый альбом и уже активно готовится к родам, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз беременная звезда, которая вот-вот родит третьего ребенка, поделилась милыми фото и рассказала о своих переживаниях.

Как видно, на новых фотографиях Светлана запечатлена, видимо, у себя дома. Она мило улыбается в камеру, хотя видно, что ей очень тяжело в таким огромным животом. Для съемки певица надела темные штаны и короткую кофточку, которая оголила беременный живот. Ее яркие оранжевые волосы распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Тарабарова поделилась своими переживаниями перед родами: "Последние дни к ПДР. Хочу поддержать всех девушек, которые так же, как и я сейчас в шаге от встречи с малышом. Это нелегкие дни, физически + какой бы храброй ты ни была, сколько бы до этого детей не родила (а если впервые – то вообще) – ты волнуешься. Тебе даже страшно. И это нормально – говорят врачи и психологи. Просто нам нужна поддержка. Мы сильны, мы выдержим, доспим свое (где-то через год, не знаю, как вы – я вообще не сплю, болит все). Все равно выдержим и уже совсем скоро будем держать на ручках необъятную Вселенную, и наша жизнь изменится раз и навсегда. Я с вами обнимаю".

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