Популярная украинская певица и героиня реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны остается в Украине и принимает участие в разных благотворительных и волонтерских инициативах, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео, на котором показала, как создает сценический образ.

Как видно, сначала в кадре Злата появилась в приталенном голубом платье. А затем начинает создавать свой образ – она надела узкий черный топ, широкие черные штаны и белоснежную свободную рубашку. Свой образ артистка дополняет необычным украшением, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. В конце Злата надела на себя еще и объемную черную курточку.

В подписи к публикации Огневич написала: "Напишите ваши любимые бренды в комментариях! Сегодня мой лук от … И я скажу, что он – идеален. P.S. Хочется узнать и о молодых брендах, и о необычных, а еще – о нишевых. Это может быть не только одежда, но и аксессуары. Жду ваших комментариев".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Чаще снимайте ежедневные луки, очень прикольно".

"Что с мимикой?".

"Еще скажите откуда ваш топ?".

"Злата, вы молодец! Надели украинский бренд и это круто!".

"Кроссы огонь, где такие взять?".

"На улице холодно, а душа открыта".

"Кайфово".

"Ярко и круто".

"Красотка! Стильная и клевая".

"Что бы ты ни надела – ты прекрасная девушка!".

"Вам подходит".

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