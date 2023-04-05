Популярная певица-предательница Ани Лорак, которая на днях сделала заявление о своей пророссийской позиции, продолжает делится подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото на отдыхе в Дубае и нашла способ защитить себя от критики – она закрыла комментарии к своим постам в соцсети.

На новой фотографии счастливая Лорак запечатлена в роскошном дубайском отеле, где, как раньше показывала, отдыхает с новым любовником Исааком Виджраку. На снимке певица позирует в странном черном платье на бретельках, ее волосы распущены и небрежно уложены, на лице легкий макияж.

В подписи к публикации певица написала: "И музыка души соединится в одном большом сердце…".

Напомним, несколько дней назад Лорак сделала заявление в соцсети, что выбрала остаться в россии и там продолжать свою карьеру. Этот пост певица написала после того, как в некоторых российских городах начали отменять ее концерты, обвинив в том, что она направляет средства на помощь ВСУ. В своем заявлении Лорак также добавила, что никогда не поддерживала деньгами украинскую армию. Также она продолжает называть войну "конфликтом".

Напомним, "Выдающаяся дата": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала радостную новость.

Как сообщала Politeka, "Приятные воспоминания": запроданка Лорак показала роскошный отдых с любовником в Дубае.

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