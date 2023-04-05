Телеведущий Юрий Горбунов высказался по поводу скандалов вокруг рэпера и продюсера Потапа, который является его кумом.

Юрий Горбунов, Катя Осадчая, Настя Каменских и Потап дружат уже давно. Семьи живут рядом, ходят друг к другу в гости по праздникам, а Потап даже является крестным отцом старшего сына Горбунова и Осадчей, пишет Politeka.net.

Так что скандалы, которые в последнее время гремят вокруг Потапа и Насти Каменских, Горбунов воспринимает близко к сердцу.

К примеру, скандальный трек «Волонтер» Потапа Юрий Горбунов объяснил его эпатажностью.

«Я Алексея хорошо знаю, люблю его, он очень добрая, тонкая натура и очень творческая. То, что он любит эпатаж и иногда вылезает боком. Да, мы видим. Я бы такую ​​песню не выпустил или изменил текст. Но нужно знать Алексея. Он на эпатаже часто показывал свою сущность», – объяснил Горбунов в интервью Славе Демину.

Телеведущий отметил, что с Потапом всегда весело, он любит юмор и умеет поддерживать разговор.

«То, что этот эпатаж не всегда корректен в данных условиях, это понятно. Соглашаюсь, что он пропал. Это факт. Как из этого выходить, я не знаю», - прокомментировал Горбунов исчезновение Потапа из медиапространства.

Горбунов также выразил уверенность, что Алексей сможет найти выход из сложившегося положения.

«Общество требует в конкретных случаях конкретных героев. И если посмотреть топ-100 артистов за прошлый год, популярные среди украинских слушателей, там очень мало наших топ-артистов, которые были в топе до войны. Время все расставит по своим местам. Время меняется, а мы не успеваем измениться по времени. Люди вокруг нуждаются в поддержке и позитиве», - сказал Горбунов, добавив, что сейчас необходимо быть друг с другом.

Ранее Горбунову пришлось комментировать возвращение Потапа из-за границы.

«Я бы на его месте приехал раньше, он приехал позже. Но винить кого-то, в том числе Алексея, я не буду, потому что война – это штука, на которую каждый реагирует по-своему…».

Телеведущий подчеркнул, что главное, чтобы люди всеми возможными методами, каждый на своем фронте, приближали победу.

Ведущий также напомнил, что его кум Потап, находясь за границей, разрывался между благотворительными концертами и мероприятиями в поддержку Украины.

Напомним, на фоне нового скандала Потап "пропал".

Также сообщалось, что блоггер назвал причину возможного развода Потапа и Насти Каменских.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-подопечная Потапа рассказала о его непристойных предложениях.