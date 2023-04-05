В этот раз на своей странице в Instagram Екатерина Кухар опубликовала обращение к зрителям.

"Мы с вами очень давно не виделись и я очень скучаю по каждому из вас! С 24 февраля наша гастрольная деятельность в Украине стала на паузу. МЫ ОТМЕНИЛИ ВСЕ спектакли, сообщив об этом украинским организаторам. Все средства за билеты остались у организаторов. На то время мы не получили гонорар, из-за приостановки тура.❕Важная информация о возврате средств за билеты. В каждом запланированном туре, мы являемся приглашенными артистами, а не организаторами спектаклей. Мы постоянно ведем переговоры с организаторами по возвращению средств за ваши билеты", — пишет артистка.

Балерина еще раз подчеркнула, что все представления по Украине отменены, и оставила контакты организаторов для отправки запроса на возврат средств.

Украинцы в комментариях поддержали Екатерину Кухар:

"Екатерина, вот ведь вы красивы, капец просто. Очень хрупкая";

"Ждем вашего возвращения в Украину! Ничего сдавать не будем. Очень любим и гордимся!💝";

"Будет победа и будет триумф на сцене!!🥰";

"Я держу билеты и возврата средств не хочу), эти билеты как вера в то, что настанет день, когда будет мир , сцена и балет ❤️🙏🏻🫶🏻".

Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила реакцией на скандал с Илоном Маском.