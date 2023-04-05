Автокатастрофа произошла во вторник, 4 апреля, в 23.15 на улице Федорова в Голосеевском районе, сообщает ТСН со ссылкой на источники в полиции.
По данным СМИ, авто Ступки Range Rover влетело в Mitsubishi, которое было припарковано на остановке.
В тот момент в автомобиле находился мужчина 1984 года рождения.
«Следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции установили, что водитель выехал на встречную полосу и въехал в припаркованное транспортное средство. При проверке его на состояние опьянения прибор Драгер показал 1,62 промилле", - говорится в сообщении полиции столицы.
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Потерпевший был госпитализирован с многочисленными травмами. Ступка был задержан на месте.
Возбуждено уголовное производство – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.
Остапу Ступке, как отмечает СМИ, грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.
Напомним, ранее Остап Ступка пытался достучаться до российских коллег - чем это закончилось.
Кроме того, сообщалось, что внук Богдана Ступки и сын Остапа Дмитрий Ступка расстался со своей женой.
Также Politeka.net писала, что Остап Ступка высказал готовность встать за барную стойку, если придется менять профессию.