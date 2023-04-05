Популярный украинский телеведущий и ресторатор Даниэль Салем уже давно в рядах ВСУ, в этот раз он обратился к украинцам в Инстаграм.

Известный украинский телеведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем с первых дней вторжения оккупантов вступил в тероборону, а после отправился на передовую в рядах ВСУ. Артист продолжает также рассказывать в Инстаграм о происходящем и часто общается с украинцами.

В этот раз Даниэль взмолил о помощи, беда случилась у его друга: "Мой друг! Держись! Друзья, нужна ваша помощь!".

«Такое случается, я очень много лет делал только добрые дела, я хотел просто свою маленькую семейку, и наконец у меня с возлюбленной появились два мальчика, «Лео и Тео» но у них оказалось заражение легких и из-за этого их отправили в реанимацию, на второй день мы узнали, что из-за инфекции, ребятам становится хуже, начали плохо есть, какая-то неприятность с почками» - поделился товарищ Даниэля.

Он рассказал, что Тео они уже потеряли, а ведь еще недавно они рассказывали все, «что делали, какая погода, они очень забавно толкались»:

«Сейчас мы стараемся спасти Лео, ситуация очень сложная, как мне сказали многие врачи, но мы верим в него и делаем все, чтобы у него был хоть крошечный шанс» - рассказал детали друг Салема.

«Сражайтесь, держитесь. 🙏 Буду молиться за вашу семью; Пиши что нужно; Держись! Мы с тобой!! И ждем номер карты; Сочувствую; Меня как будто ледяной водой облили; Я не могу подобрать слова…болит» - пишут в сети.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.