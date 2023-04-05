На кадрах, опубликованных Викторией Булитко в Инстаграмме, можно увидеть, что съемка ведется из автомобиля, двигающегося по дороге в центре российской столицы.
За окнами – стены Кремля, а в салоне авто – желто-голубая лента, маленький трезубец и играет трек «Буде тобі враже, як Залужний скаже».
«Контрнаступление ближе, чем они думают», - говорится в комментарии к видео.
Такое сообщение Виктории Булитко подняло настроение ее подписчикам.
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"Это прекрасно", "Скоро ваш концерт на Красной площади?", "У кого-то подгорит от такого видео", "Это можно слушать бесконечно и смотреть", "Включайте Сердючку", - пишут комментаторы.
Напомним, участники "Дизель Студио" Сергей Писаренко и Евгений Никишин теперь развлекают россиян.
Так, экс-игроки команды КВН "Уездный город" и участники украинской студии "Дизель Шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин, как выяснилось, зарабатывают кровавые рубли, выступая на круизном лайнере Astoria Grande перед россиянами. Этот лайнер курсирует из российского города Сочи в Турцию и обратно.
На этом круизном лайнере Писаренко и Никишин также играли в спектакле вместе с российской певицей Ольгой Бузовой.
На афише также можно увидеть еще одного предателя Украины – Антона Лирника.
Напомним, победительница "Голоса страны" обратилась к украинцам с важным известием.
Также сообщалось, что Булитко наглядно показало, почему украинцы ненавидят россиян.
Кроме того, Politeka.net писала, что известный блоггер назвал причину, по которой Потап и Настя Каменских разводятся.