Украинская актриса телевидения, театра и кино удивила кадрами, сделанными совсем рядом с Кремлем.

На кадрах, опубликованных Викторией Булитко в Инстаграмме, можно увидеть, что съемка ведется из автомобиля, двигающегося по дороге в центре российской столицы.

За окнами – стены Кремля, а в салоне авто – желто-голубая лента, маленький трезубец и играет трек «Буде тобі враже, як Залужний скаже».

«Контрнаступление ближе, чем они думают», - говорится в комментарии к видео.

Такое сообщение Виктории Булитко подняло настроение ее подписчикам.

"Это прекрасно", "Скоро ваш концерт на Красной площади?", "У кого-то подгорит от такого видео", "Это можно слушать бесконечно и смотреть", "Включайте Сердючку", - пишут комментаторы.

Напомним, участники "Дизель Студио" Сергей Писаренко и Евгений Никишин теперь развлекают россиян.

Так, экс-игроки команды КВН "Уездный город" и участники украинской студии "Дизель Шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин, как выяснилось, зарабатывают кровавые рубли, выступая на круизном лайнере Astoria Grande перед россиянами. Этот лайнер курсирует из российского города Сочи в Турцию и обратно.

На этом круизном лайнере Писаренко и Никишин также играли в спектакле вместе с российской певицей Ольгой Бузовой.

На афише также можно увидеть еще одного предателя Украины – Антона Лирника.

Напомним, победительница "Голоса страны" обратилась к украинцам с важным известием.

Также сообщалось, что Булитко наглядно показало, почему украинцы ненавидят россиян.

Кроме того, Politeka.net писала, что известный блоггер назвал причину, по которой Потап и Настя Каменских разводятся.