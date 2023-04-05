В этот раз ведущий спровоцировал целые споры только лишь из-за своей поездки во Львов из Киева. При этом его рекомендация местного заведения была воспринята с неожиданной стороны:

«Только что ел во Львове в одном заведении. И подошли люди, сели за соседний столик. Говорят: о, прикольно, добрый вечер! Мы из-за вас сюда пришли, потому что вы рекомендовали. И это так приятно! Спасибо, что смотрите» - поблагодарил ведущий.

В сети же получился настоящий спор под постом Беднякова, связанный с его поездкой:

«Я Вас очень уважаю, Андрей! Но, зачем сейчас? Зачем о заведениях во Львове? Вы не в Киеве? Зачем это все? Гибнут ребята, наши дети, наши Защитники! Вы о чем сейчас?» - пишут Беднякову.

Люди принялись ссориться из-за этого:и

«Действительно, давайте просто будем плакать и снимать об этом видео... Ребята там, чтобы мы были живы здесь! Поклон и большое спасибо им за это!; а что значит «во Львове»? что вам наш Львов? что Андрей не может приехать во Львов?🙌;

Вы о чем? Человек во Львов не может поехать? Почему? и это кто так решил?; так помогай ВСУ, а не рассказываешь человеку который миллионы гривен передает на помощь... Неужели так трудно сначала подумать, а потом писать!??; К сожалению, не все поймут боль о тех, кого нет… чтобы все здесь были живы!!!».

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