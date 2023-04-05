Есть человек, с которым у известного телеведущего и мужа Кати Осадчей Юрия Горбунова не складываются отношения.

Об этом Юрий Горбунов признался сам. По словам Горбунова, это женщина и она является представительницей украинского шоу-бизнеса.

В интервью Славе Демину Горбунов рассказал, что в его жизни вообще мало людей, с которыми не сложились отношения.

«Есть один человек в украинском шоу-бизнесе, с которым почему-то, как ни странно, не складываются отношения. Это девушка. Но это происходит по ее глупости. У нас как-то было нормально, потом снова», – сообщил Горбунов.

Ведущий не стал раскрывать имя этой артистки. Тогда Демин решил уточнить, является ли этой артисткой Тина Кароль.



"С Тиной у меня прекрасные отношения", – заверил Горбунов.

Отметим, что на шоу пародий "Липсинк батл" Горбунову пришлось пародировать именно Тину Кароль.

Тогда телеведущий боролся за выход в суперфинал со своим коллегой, ведущим Григорием Решетником.

На сцене Юрий появился в красных латексных брюках, белом платье, на каблуке, с красной помадой и в белом парике.

"Это шок" – прокомментировала тогда выступление Горбунова Тина Кароль.

Выяснилось, что образ Тины Кароль Горбунова помогала создавать его жена – Екатерина Осадчая.

«Юре предлагали разные образы, Юра со мной делился. Но это было не смешно. Ну у нас же есть артистка, в которой в принципе можно в одном номере вложить максимум образов, песен и которая иногда сама над собой смеется», - комментировала тогда выступление мужа Осадчая.

Напомним, известный украинский актер Остап Ступка попал в тяжелое ДТП в Киеве.

Также сообщалось, что Горбунов публично обсудил ситуацию с Лаврой.

Кроме того, Politeka.net писала, что Юрий Горбунов умилил искренними строчками об Украине.