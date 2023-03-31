Популярний український телеведучий та чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, який працює у "Сніданку з 1+1", часто ділиться в Інстаграм різними анонсами та яскравими кадрами. Також ведучий ділиться актуальними новинами та темами.

Цього разу торкнувся Горбунов і наболіле – як відомо, з 29 березня УПЦ МП мала звільнити всі приміщення, що орендуються у Києво-Печерській лаврі. Після цього представники УПЦ МП на чолі з намісником Лаври звинуватили владу та чиновників Мінкульту в «ультиматумі», влаштували скандал і розгляди досі не вщухають.

«З батьком Георгієм Коваленком обговорили ситуацію з Лаврою! Дуже розумно було сказано – ніколи не забуваємо, Бог – це кохання!!» - уклав Горбунов і дав цікавий анонс на нове інтерв'ю.

Сам батько Георгій Коваленко висловився:

"Мене вражає історія, коли зі стін знімається ікона і виноситься. Уявіть собі – ви принесли до якогось храму подарунок, пожертвували ікону, потім ви втратили віру або звернулися в іншу релігію. Монах дає обітницю відмови від майна, чернець нічого не має. Навіщо виносити, навіщо за нього чіплятися? Якщо це робилося для Бога, то нехай для Бога й лишається.

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав, яким красенем росте їх із Осадчою син.

Як повідомляла Politeka, Осадча та Горбунов обмінялися милими повідомленнями в мережі.

Також Politeka писала, що Горбунов із зірковими колегами показав залаштунки прямого ефіру.